Napoli, Lozano: "Champions? Ora primo posto, meriti di Spalletti"

14-10-2022 20:30

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Lozano ha caricato i compagni in vista del prossimo match di Champions: “Stiamo molto bene e stiamo facendo grandi cose, il girone è stato ottimo, ma l’obiettivo adesso è il primo posto. Non posso dire dove arriveremo perché pensiamo partita dopo partita, ma speriamo sempre di avere i tifosi dalla nostra parte”.

Lozano ha elogiato così Spalletti: “I meriti principali per quanto stiamo facendo sono i suoi, è una figura fondamentale per noi ed è grazie a lui che siamo una squadra unita. Il mister prepara le gare sempre nel modo migliore, ci dà le informazioni giuste e ci dice come comportarci. Dà spazio a tutti e per questo chi scende in campo dà il 100% in ogni gara”.