Napoli, Lozano sta bene in azzurro

18-11-2021 09:44

Via social network, Lozano ha voluto chiarire la sua posizione, dopo le tante critiche per le sue dichiarazioni in nazionale dove evidenziava il desiderio di giocare in un grande club.

“I momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli. Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli. Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, che spero sarà per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio, lo farò perché il Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi”, le parole nel post del messicano.

OMNISPORT