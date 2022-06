Napoli, Lozano verso il Valencia di Gattuso

11-06-2022 21:19

Hirving Lozano è uno dei giocatori che il Napoli non avrebbe problemi a cedere in questa sessione di mercato. Il suo contratto da oltre quattro milioni a stagione pesa tanto sulle casse societarie, e il messicano non è stato usato poi così spesso da Spalletti.

Lozano però piace molto a un suo ex tecnico, ovvero a Gennaro Gattuso, che è recentemente stato nominato allenatore del Valencia. Non c’è ancora una vera offerta ma stando a quanto scrivo da AreaNapoli.it, gli spagnoli starebbero studiando proprio in questi giorni un modo per condurre in porto la trattativa.

