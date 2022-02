Napoli, Mertens: "Dobbiamo alzare subito la testa"

25-02-2022 08:56

Il centravanti del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo la sconfitta contro il Barcellona che è costata l’eliminazione dall’Europa League. Queste le sue parole sulla partita e sul momento degli azzurri:

“Peccato perché contro il Barcellona era una bella partita, lo stadio era pieno e c’era un’atmosfera perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non siamo stati al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa perché domenica ci aspetta una grande partita […] E’ un peccato, ma non bisogna abbassare la testa perché so quanto è forte questo gruppo e so quello che possiamo fare. Ieri è stata una giornata un po’ dura, ma dobbiamo dormire bene perché domenica contro la Lazio abbiamo una chance che non possiamo sbagliare”.

Infine, una considerazione anche sulla prossima gara del Napoli, nel weekend, contro la Lazio:

“Lo sappiamo che è difficile. Ci sono anche tanti ragazzi nuovi che non hanno passato questi momenti, ma devi subito alzare la testa. Dopodomani partiamo subito e dobbiamo andare a Roma a fare bene”.

OMNISPORT