Napoli, Mertens e Insigne stendono il Parma. Osimhen spacca la partita

Il Napoli non sbaglia al debutto in campionato: la squadra di Gattuso si impone per 2-0 al Tardini contro il Parma grazie alle reti nella ripresa di Mertens e Insigne. Dopo un primo tempo deludente, l’ingresso di Osimhen nel secondo rianima gli azzurri. Prima negativa per i crociati di Liverani.

Deludente primo tempo al Tardini, i ritmi sono molto bassi e non ci sono palle gol. Gattuso sorprende lasciando fuori il super acquisto Osimhen, al suo posto gioca Mertens. Al suo fianco Insigne e Lozano che non incide a destra. Le due squadre non riescono a imbastire azioni offensive, il Napoli mantiene il possesso palla, si mantiene sulla trequarti dei ducali ma non ha idee e la partita è in stallo.

Nessun cambio in avvio di ripresa, Kucka fa venire un brivido ad Ospina con una conclusione dalla distanza. Gattuso al 62′ fa debuttare Osimhen, dentro per Demme: i partenopei cambiano assetto, passando al 4-2-3-1 con Osimhen unica punta supportato da Lorenzo, Mertes e Insigne.

La nuova disposizione, e l’ingresso del neo acquisto, danno subito i loro frutti: al 64′ Lozano cross in area per Osimhen, anticipato da Iacoponi; la palla finisce sui piedi di Mertens che con un tiro angolato porta avanti il Napoli. Gli azzurri insistono, al 68′ Osimhen serve Insigne che colpisce il legno con un destro dai venti metri.

Al 77′ il Napoli raddoppia: Lozano ruba palla e impegna Sepe con il destro, sulla respinta Insigne firma il 2-0, ipotecando la partita. Gattuso dopo il 2-0 inserisce Elmas per Fabian Ruiz e Politano per Lozano.

Spazio nel finale anche per Lobotka e Petagna: il Napoli conduce in porto il match e comincia bene la sua Serie A.

OMNISPORT | 20-09-2020 14:28