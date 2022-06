Napoli, Mertens spera di restare: "Ma non so dove giocherò"

18-06-2022 21:39

Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto. Il belga è nel mirino di diversi club, anche in Italia, ma non sa ancora se resterà nella sua Napoli.

Queste le dichiarazioni di Mertens: “Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo”, ha detto a HLN Sport.

