Napoli-Milan, Spalletti: "Scudetto? Possiamo diventare immortali"

05-03-2022 15:47

In vista del match contro il Milan, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: “Chi sta meglio non lo so, lo dirà la partita. Noi siamo al top delle nostre possibilità per giocare. Abbiamo costruito nelle difficoltà la forza della squadra, poi su altre situazioni non trovo altro e faccio i complimenti al Milan per il percorso di Pioli negli anni, ha costruito una grande squadra con Massara che conosco bene, con Maldini ho parlato diverse volte, sono un club forte. Scudetto? Abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere con una roba del genere”.

Spalletti è fiducioso: “Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi. Insieme alla squadra stiamo costruendo una bella squadra, tutti insieme, includo anche il pubblico che ci caratterizza nell’essere napoletani. Insieme al pubblico c’è anche il nome di Maradona, mettiamoci anche la sua benedizione già che ci siamo e l’abbiamo già provato quest’anno, sarà una bella notte”.

OMNISPORT