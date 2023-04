Napoli, morale alle stelle in vista della sfida scudetto

La formazione di Luciano Spalletti sta ultimando la preparazione della gara interna contro alla Salernitana. Mario Rui e Politano continuano ad allenarsi a parte

28-04-2023 14:48

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti, col morale alle stellae, preparano il match contro la Salernitana – che può valere lo scudetto – in programma domenica allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15 dopo lo spostamento della gara avvenuto per motivi di ordine pubblico.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazioni su palle inattive. Mario Rui ha effettuato terapie. Matteo Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo.