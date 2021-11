Napoli, nel giorno di Diego tra Mertens e Ruiz spunta eroe a sorpresa

29-11-2021 09:15

E’ stata la notte di tutti. Nel “Maradona” adibito a tempio in memoria di Diego Napoli ha celebrato la serata perfetta: Spalletti si è messo nel taschino Sarri, dimostrando chi è il vero “maestro” tra i due, Mertens non ha fatto rimpiangere Osimhen e ha aggiunto altre due perle alla sua collana di recordman dei gol, Koulibaly ha giganteggiato in difesa come sempre ma negli azzurri hanno brillato davvero tutti. E la sorpresa maggiore è stata vedere Lobotka giganteggiare: nessuno si è accorto che mancasse Anguissa, mai lo slovacco aveva giocato una partita simile in precedenza.

I tifosi del Napoli incantati da Lobotka

Non credevano ai loro occhi i fan azzurri: “Fino a ieri un ectoplasma, poi 85 palloni giocati, 1 sbagliato” o anche: “Senza Osimhen Anguissa e Politano, un Lobotka STRATOSFERICO, Mertens da Pallone d’oro, Lozano assist man. Mentalità vincente grazie a Luciano”, oppure: “Lobotka pareva un mix tra xavi ed Iniesta” e ancora: “Lobotka stasera é stato devastante, ha primeggiato a centrocampo, mi ha ricordato un certo Jorginho”

C’è chi scrive. “Come si dice in slovacco?: La faccia mia sotto i piedi tuoi”. Un tifoso osserva: “Comunque Lobotka al Celta Vigo era tra i migliori registi della Liga. Non è mai stato scarso” e ancora: “Lobotka ha portato la Lazio a spasso come Norton nel film la 25° ora” e poi: “mezzo metro di calciatore a giganteggiare ad un tocco. Lobotka”.

Il web è un fiume in piena: “Controllo totale del campo, esaltandosi spesso anche in passaggi nello stretto. Ha mandato la pressione della Lazio praticamente a vuoto. Sul suo carro dal giorno 0″.

Infine due commenti divertenti: “Spalletti ha scoperto il segreto per far tornare ad alti livelli Lobotka: la posizione del centrocampista deve essere a minimo 5 chilometri da caseifici e mozzarella” e poi: “Il Napoli rischia di perdere la partita a tavolino: ha fatto giocare con la maglia di Lobotka un giocatore mai visto prima”.

