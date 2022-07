Napoli, nervi tesi con Fabian Ruiz

31-07-2022 17:30

Nel ritiro del Napoli si respira un’aria pesante, sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino. I motivi sono soprattutto due, ovvero Zielinski e Fabian Ruiz. Per il polacco si parla ormai insistentemente del West Ham, con gli Hammers che lo avrebbero ormai in pugno e sarebbe un passo dall’addio.

Per lo spagnolo il nervosisimo sarebbe verso i suoi procuratori, che non stanno giocando pulito nel corso delle trattative per il rinnovo, continuando a porre veti, aumentando la richiesta forse per spingere il Napoli a cedere il ragazzo.

Di sicuro non è un mercato facile per i partenopei, che ora rischiano di perdere altre due colonne della passata stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE