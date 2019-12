Napoli, non dovevi cederlo! Il rimpianto dei tifosi sul web

È stato tra i migliori in campo nella grande sfida del venerdì sera a San Siro tra Inter e Roma, vero e proprio metronomo del centrocampo giallorosso che ha tenuto botta agli assalti della capolista. Proprio lui, un ex Napoli, quasi a voler alimentare ancor di più i rimpianti dei tifosi partenopei per questo avvio di campionato sciagurato. Di chi si tratta? Di Amadou Diawara, naturalmente.

Nostalgia – Subito dopo la sfida del Meazza, molti sostenitori del Napoli hanno esaltato la prestazione del centrocampista guineano, chiedendosi se non fosse stato il caso di tenerselo stretto in estate. “Ma come si fa a vendere un calciatore come Diawara? Caro Ancelotti hai combinato solo macelli”, è l’opinione di Armando. “Meno male che abbiamo potuto cederlo a cuor leggero, evidentemente a centrocampo abbiamo molto meglio”, è la considerazione pungente di un altro tifoso.

Polemiche – Altri tifosi partenopei puntano il dito contro la società: “Veretout e Diawara stanno facendo un bel campionato, due giocatori: uno che abbiamo svenduto e l’altro che è stato scartato per prendere Elmas“, sottolineano in tanti. Mentre Giuseppe incalza: “Diawara andava aspettato: perché a Napoli è tutto più complicato?”.

Pacco, doppio pacco e contropaccotto – Alcuni invece tengono a rimarcare come nello scambio con Manolas, probabilmente, ci abbiano guadagnato più i giallorossi che gli azzurri, stando almeno al rendimento di questa prima parte di stagione: “Pensavamo di aver rifilato un pacco alla Roma, invece sono stati loro a consegnarci un bel contropaccotto”, è la battuta amara di Gennaro.

Emergenza – Intanto oggi a Udine il Napoli si troverà costretto a giocare ancora una volta in emergenza, vista l’indisponibilità di Allan e la mancanza di valide alternative in mediana. Squadra zeppa di mezze ali (Fabian, Zielinski, Elmas) ma priva di altri recuperatori di palloni e di veri costruttori di gioco. Insomma, di calciatori dalle caratteristiche di Diawara.

SPORTEVAI | 07-12-2019 10:50