Napoli, nuovo rinnovo di contratto in vista

Dopo il prolungamento di Lobotka, il club partenopeo è vicino a blindare anche Rrahmani fino al 2027.

26-02-2023 12:58

La grande cavalcata del Napoli verso lo scudetto sta proseguendo. Sono tanti i giocatori che stanno trascinando il club partenopeo in questa stagione e uno di questi è di sicuro Amir Rrahmani. Il kosovaro è diventato ormai un perno della difesa di Luciano Spalletti e il suo contratto sta per essere rinnovato.

Come riporta TMW, l’accordo del centrale con il Napoli, in scadenza a giugno 2024, verrà prolungato fino al 2027. La conferma e il rinnovo sono ormai a un passo. Per Rrahmani si prospetta così la stessa scadenza del nuovo contratto di Stanistlav Lobotka, perno del centrocampo che ha già firmato fino al 2027.