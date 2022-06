Napoli o Roma? Mertens rompe il silenzio sul futuro e manda un segnale

13-06-2022 08:56

Il futuro di “Ciro” rimane avvolto nel mistero. Dove giocherà Mertens il prossimo anno? Il rinnovo col Napoli è quasi saltato, solo un incontro chiarificatore col presidente De Laurentiis potrebbe riaprire quella che al momento, a tutti gli effetti, sembra una trattativa tramontata vista la distanza siderale tra le parti. La Roma? Il club giallorosso ha accolto tiepidamente la proposta dell’entourage del belga, così come la Lazio che prima deve risolvere i suoi problemi di liquidità. E allora, che ne sarà del folletto fiammingo?

Mertens e Napoli, un legame davvero speciale

Se lo chiedono in tanti, soprattutto i tantissimi tifosi del Napoli che a “Ciro” sono rimasti affezionati. Con 148 gol in nove stagioni, Mertens è diventato il miglior marcatore all time della storia del Napoli. Di più, è entrato nel cuore dei supporter partenopei per la sua spontaneità, per aver fatto proprie abitudini e tradizioni tipicamente napoletane. Insomma, l‘eventuale partenza di Mertens – anche se ormai probabile – sarebbe davvero un colpo al cuore.

Rinnovo, spunta il cuoricino azzurro di Mertens

Dopo settimane di silenzio lo stesso Mertens ha lanciato un piccolo ma significativo messaggio, un cuoricino azzurro in risposta al post su Instagram di Uronechannel, un tifoso speciale, sotto l’hashtag #driesresta. Questo il messaggio “approvato” da “Ciro”: “Quando sei arrivato a Napoli nessuno, dico nessuno mai avrebbe immaginato che potessi diventare il calciatore che avrebbe segnato più gol, di chiunque altro, con la maglia azzurra. Sono passati praticamente nove anni da quel 24 giugno del 2013, e di strada insieme l’abbiamo fatta, tanta. Sembravi un ragazzino, anche se avevi 26 anni, con quella faccia “pulita”, che poi a Napoli è diventata la faccia di uno scugnizzo, la faccia del nostro Ciro”.

Mertens può ancora rinnovare? I tifosi ci sperano

La speranza, insomma, è l’ultima a morire e sono tanti i tifosi che credono nel miracolo. “Dries Mertens resta a Napoli, è casa tua”, è l’appello di Rosaria. “Adl ha già deciso che se ne andrà”, la sentenza di Sonni. “Ciro sei il mio idolo, ti prego trovate un accordo”, l’invito di Raffaele. “Io ci spero ancora”, fa sapere Giulio. Ma c’è pure chi scarica il belga, come Luigi: “Per me può anche andare via…grazie di quello che hai fatto, ma sei entrato nella melma dei mercenari”. Con tante repliche: “Ma come si fa a scrivere certe cose”.

