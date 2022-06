Giallo Mertens, quanto ha chiesto per rinnovare? Napoletani in ansia

07-06-2022 10:37

È guerra di numeri attorno al difficile, forse impossibile, rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il 30 giugno scadrà l’opzione unilaterale a favore del club azzurro per allungare il contratto di “Ciro” per un’altra stagione alle cifre di oggi: 4,5 milioni netti. Dopo quella data, il belga sarà libero di accordarsi con chi vorrà. In cima alle sue preferenze rimane sempre il Napoli, anche se col presidente Aurelio De Laurentiis ormai è gelo.

Mertens: l’esorbitante richiesta al Napoli via mail

Tutta colpa di una mail inviata domenica dalla Stirr Associates, studio legale di Keerbergen, cittadina delle Fiandre a una ventina di chilometri da Lovanio, città natale di Mertens. La richiesta al Napoli? Due milioni e quattro di stipendio più un milione e sei di bonus alla firma, oltre alle commissioni per gli agenti, per la prossima stagione. Poco più di quattro milioni, cifra rilanciata in prima pagina ieri sul quotidiano Il Mattino e che ha fatto trasalire il patron partenopeo. Nel suo blitz a casa Mertens subito dopo il ko di Empoli, infatti, De Laurentiis aveva lasciato intendere che non si sarebbe spinto oltre il milione e mezzo a stagione.

Rinnovo, la precisazione dell’entourage di “Ciro”

C’è però un giallo. L’entourage di “Ciro”, che al momento è impegnato con la nazionale belga nelle sfide di giugno della Nations League, giura e spergiura che le cifre richieste sono altre. Ovvero: 2,5 milioni a stagione per due anni. In pratica, Mertens sarebbe disposto a spalmarsi l’ingaggio attuale su due stagioni, “regalando” al Napoli un altro anno di carriera. Tutto il contrario della narrazione del giorno prima. Dov’è la verità, in quello che racconta il Napoli o in quello che assicura il miglior marcatore della storia azzurra, che in onore della città partenopea è arrivato a chiamare il figlio Ciro Romeo?

Con De Laurentiis o Mertens? Napoletani divisi

Se lo chiedono anche i tifosi. L’argomento Mertens è gettonatissimo sui social. I fan del presidente De Laurentiis sono indignati. “Era questo tutto l’amore per Napoli del nostro Ciro? Quattro milioni l’anno? Per me può andarsene subito”, tuona Emanuele. “Evidentemente si trattava di un amore ben remunerato”, mette in dubbio Ciro. “Ci risiamo. Ogni volta che il Napoli vuole liberarsi di un big orchestra campagne di stampa per screditarlo agli occhi dei tifosi. E anche stavolta molti hanno abboccato”, scrive Salvatore. “Due e mezzo per due anni sono proposta ragionevole. Se è così, De Laurentiis deve dar conto del mancato rinnovo”, accusa Tommaso.