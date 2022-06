Napoli: sempre più difficile la permanenza in azzurro di Mertens

06-06-2022 09:46

Questione rinnovi ad altissima tensione in casa partenopea.

Quello che al momento tiene maggiormente banco è quello legato a Dries Mertens che i tifosi non vorrebbero perdere per nessuna ragione. De Laurentiis però, come tutti, deve cercare anche di far quadrare il bilancio, cosa che con le ultime richieste dell’attaccante belga, il cui contratto scade a fine giugno, non si sposa per nulla bene. La politica della società prevede infatti un abbassamento abbastanza sensibile del monte ingaggi, e quindi, anche il numero 14 azzurro dovrebbe accettare un ritocchino verso il basso.

L’esatto contrario di quanto avvenuto nelle ultime ore, come riportato dal quotidiano “Il Mattino”. La squadra dei legali dell’attaccante, avrebbe infatti formulato una richiesta altissima per firmare il rinnovo. Si parla di una richiesta di 4 milioni di ingaggio per due anni più una serie di premi e bonus legati a vari traguardi personali e di squadra oltre ad una commissione per l’agenzia di Bruxelles al momento della firma.

Una proposta che ha senza dubbio gelato il presidente e tutto il Napoli, non intenzionato a soddisfare le richieste del belga che al momento sembra sempre più lontano da Napoli.