Roma, eccessive le richieste di Dries Mertens

12-06-2022 08:34

Vi abbiamo già riportato dell’interessamento della Roma di José Mourinho per Dries Mertens, belga 35enne in scadenza col Napoli. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, però, i giallorossi stanno storcendo il naso ascoltando le richieste del folletto belga.

Nello specifico, Mertens chiede quattro milioni (2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma). E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. Con condizioni come queste, la Roma non lo prenderà.

Tuttavia lo Special One sembra intrigato dall’operazione, e sta cercando di valutare assieme ai collaboratori se uno come Mertens possa essere utile alla causa.

