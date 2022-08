27-08-2022 15:27

Domani sera alle 20,45 il Napoli cercherà la terza vittoria su tre partite di Serie A allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Sarà ovviamente un incontro difficile e il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ne ha parlato nella classica conferenza stampa della vigilia.

Napoli, Spalletti: “Cristiano Ronaldo? Non c’è nessuna trattativa, la vedo dura”

Ovviamente non poteva mancare una domanda sull’eventuale approdo in azzurro di Cristiano Ronaldo e Spalletti ha risposto così.

“La vedrei bene una maglia del Napoli di Cristiano Ronaldo: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi ‘Quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita?’ Come ha detto il procuratore però non c’è nessuna trattativa: parlando con De Laurentiis mi ha detto che al momento non ha ricevuto niente di concreto. Rimaniamo più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura, ma è un mio pensiero”.

“Osimhen come sta in questo senso se dovesse andare via per far posto a CR7? Sta come sempre perché per un giocatore forte come lui il mercato è sempre aperto, visto che può svegliarsi l’arabo di turno e pensarci. Questo rischio della distrazione rivolta al mercato con Osimhen e con giocatori del suo livello si corre sempre perché sono top player”.

Napoli, Spalletti: “Sono soddisfatto del mercato”

CR7 o non CR7, Spalletti si è detto ancora una volta contento del mercato fatto dal Napoli.

“Sono soddisfatto del mercato e lo ero anche prima, quando c’erano ancora delle operazioni da fare. Meret ha fatto due grandi partite, abbiamo preso un portiere di riserva esperto, quindi siamo apposto. Adesso dobbiamo concentrarci sugli aspetti che potrebbero darci un’altra bella prestazione su un campo difficile. Osimhen è uno dei giocatori che deve darci una grande mano. Ndombele si è allenato un po’ a parte, ma nell’amichevole ha fatto vedere di essere in condizione. Si vede la modernità del gioco, il rendersi conto subito di dov’è il vuoto e dove bisogna giocare palla, è uno che ci farà comodo”.

Napoli, Spalletti: “La Fiorentina ci mette sempre in difficoltà”

Infine, finalmente, il focus di Spalletti sull’avversaria di domani sera.

“Ci saranno tante difficoltà perché Italiano sa fare il suo lavoro in maniera perfetta, l’anno scorso ci hanno messo in difficoltà in tutte e tre le gare che abbiamo giocato. Per noi sarà fondamentale muovere la palla per creare spazi ed andare poi a prenderci vantaggi negli spazi che si creano. Siamo in condizione, come loro che hanno meritatamente fatto risultato in Conference. Fabian Ruiz? Io mi confronto con tutti, lui non sarà felicissimo però poi nel confronto e nel dialogo alcune cose ce le siamo dette”.

