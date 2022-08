Napoli, la tentazione Cristiano Ronaldo è forte: la possibile strategia

27-08-2022 12:02

Mancano pochi giorni, sempre meno, alla fine di questa sessione estiva di calciomercato. Ma si sa di colpi importanti ce ne possono ancora essere e uno di questi potrebbe riguardare la prossima destinazione di Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, la rottura con lo United

Non è un segreto che il fuoriclasse portoghese voglia già terminare la sua seconda avventura con la maglia del Manchester United. La stagione del ritorno, dopo il triennio alla Juventus, non è andata affatto bene e i Red Devils non si sono qualificati per questa Champions League.

Allora il suo agente Jorge Mendes ha iniziato a proporre Ronaldo in giro per l’Europa, come successo con Manchester City e Atletico Madrid. Poi l’Italia con le voci riguardanti Roma e Milan, ma adesso c’è una suggestione che sta diventando forte: il Napoli.

Napoli, la possibile destinazione di CR7

Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza di un approdo del portoghese al club partenopeo. Una trattativa non facile da imbastire negli ultimi giorni di mercato, ma le possibilità ci sarebbero e si dovrebbero mettere insieme una serie di coincidenze.

Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli con gran parte dell’ingaggio pagata dai Red Devils se lo stesso Manchester United versasse 100 milioni ad Aurelio De Laurentiis per il cartellino di Victor Osimhen. Insomma, ci vuole un’uscita forte per prendere CR7.

Ronaldo a Napoli, palla allo United

L’offerta del club di Manchester non è ancora arrivata, ma Mendes sta lavorando per offrire a Ronaldo la possibilità di giocare anche quest’anno in Champions League. Per il Napoli sarebbe di certo un brutto colpo perdere Osimhen dopo appena due stagioni, ma 100 milioni sarebbero difficili da rifiutare.

Avere poi Ronaldo in rosa, anche per una sola annata, sarebbe una suggestione troppo forte per il Napoli di Luciano Spalletti che ha già un grande attacco a disposizione grazie ai nuovi arrivati Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. CR7 al Napoli è difficile, ma non del tutto impossibile.

