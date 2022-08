Lo scambio Ronaldo-Osimhen infiamma Napoli, la reazione dei tifosi azzurri

26-08-2022 08:34

Qualche sussurro c’era stato già il mese scorso, ma ora è qualcosa di più di una suggestione estiva. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e da Tuttosport, dopo che in passato il Napolista aveva lanciato la bomba: Jorge Mendes -che ha già provato a offrire il giocatore in Italia a Milan, Inter e Juventus – vuol portare Cristiano Ronaldo al Napoli e sta apparecchiando l’operazione di concerto con il Manchester United pronto a fare follie per Osimhen (e per liberarsi di Cr7 sgradito ormai ad ambiente, tecnico e compagni).

Il piano è questo: il Manchester United darebbe 100 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Osimhen e il prestito gratuito di Ronaldo con parte dello stipendio del portoghese pagato. E’ stato messo al corrente dell’operazione anche Roberto Calenda, agente di Osimhen (cui andrebbe un ingaggio di 10 milioni annui di sterline come ingaggio).

Ma se gli inglesi possono permettersi di pagare tanto Osimhen, come farebbe il Napoli a pagare l’ingaggio di Ronaldo? Jorge Mendes sta individuando il modo per permettere al Napoli di farcela. Ronaldo guadagna 23,5 milioni netti a stagione. I primi due mesi (4 milioni) sono già stati pagati dal Manchester, per i restanti 20, dovrebbe essere lo United ad impegnarsi per il 75 per cento dello stesso.

Qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che i napoletani non sarebbero scesi a festeggiare in piazza all’idea di avere Ronaldo in azzurro ma ora le cose sono cambiate, come si evince dai commenti sui social: “Ormai Ronaldo si avvia verso i 38 anni sarebbe un suicidio dopo aver allestito una bella squadra distruggerebbe tutto con quel presuntuoso!!”, oppure: “Ronaldo non serve al Napoli. Al Napoli l’unico tassello che manca è Navas. CR7 è un giocatore a fine carriera è roba per la Juventus dei Pogba, Di Maria, Milik… La squadra dei pensionati quota 100″

C’è chi osserva: “Lo scambio Osimhen-Ronaldo è in assoluto la cosa più stupida che abbia mai letto a proposito del Napoli. Va contro ogni logica e buon senso, contro tutto quello che si è fatto finora sul mercato. E non lo so se è peggio chi lo scrive, chi ci spera o chi ci crede” e poi: “Lo dico chiaro: Ronaldo sta bene dov’è, non esiste prendere uno finito calcisticamente e che pensa solo a se stesso e come fare soldi, vendendo prima dell’inizio della stagione, il più forte centravanti italiano. Per me solo Haaland lo vale”.

Non mancano commenti sarcastici: “I call center stanno chiamando per proporre Ronaldo a chiunque. Siate educati quando vi chiameranno. ‘O guaglione tene bisogno!!” e ancora:: “Ronaldo il Pagliaccio,meglio tenersi Oshimen”.

Infine la chiosa: “se Ronaldo ha tutta questa voglia di Champions e non ha offerte puo’ tranquillamente venire un anno in prestito gratuito… tanto dove mangiano due (Osimhen e Simeone) possono mangiare anche tre”.

