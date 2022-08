Retroscena su Ronaldo: Il Manchester e Mendes lo hanno proposto alla Juventus

11-08-2022 10:21

Il primo ritorno è stato quello di Lukaku all’Inter. Poi c’è stato quello di Pogba alla Juventus e in queste ore cresce la suggestione del Kessie-bis al Milan ma può esserci spazio anche per un altro dietrofront? A sentire cosa dicono in Inghilterra sì e il nome è di quelli grossi. Si tratta di Cristiano Ronaldo, che al Manchester non vuol più starci e che lo stesso United sarebbe felice di sbolognare altrove.

Paganini rivela che il Manchester ha offerto Cr7 alla Juve

La notizia la rilancia Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai scrive su twitter: “Mi ha chiamato ieri sera tardi un amico/collega che segue il Manchester United. I dirigenti inglesi, che stanno trattando Rabiot, hanno proposto Cristiano Ronaldo. La Juventus ha detto no ma continua a ricevere molte telefonate da Mendes”.

Ronaldo non è ben visto dai compagni del Manchester

Stando a quanto riporta ‘The Sun’, gli atteggiamenti di Cr7 starebbero infastidendo non poco i suoi compagni. Mentre le diatribe tra calciatore e società continuano, la maggior parte della squadra parrebbe votare per un addio immediato, stanchi soprattutto della ferrea posizione presa da Ronaldo nei confronti del Manchester United.

Mendes ha proposto Ronaldo a diversi club

La sua volontà d’addio è ormai arcinota. Jorge Mendes ha provato a proporlo in diversi top club europei, ma senza mai ottenere un vero e proprio benestare ed ora ci starebbe riprovando con la Juventus.

I tifosi si schierano sul ritorno di Ronaldo

Al momento sembra fantacalcio ma come prenderebbero i tifosi della Juve un eventuale ritorno di Ronaldo? Fioccano le risposte sul web: “ma oltre la pecunia offrono Ronaldo per Rabiot? Cr7 ancora oggi fa la differenza ma risulta una figura ingombrante e costosa. Resta un fenomeno ma ogni cosa ha un inizio e una fine” o anche: “Quanto ci paga Cristiano per tornare?”

C’è chi ironizza: “Secondo te Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare alla Juventus per giocare la Champions League, o per non giocare con Rabiot?” e chi fa sul serio: “Magari Paolo! La Juve risolverebbe i problemi in attacco oltre al fatto che Cristiano potrebbe insegnare tante “cose” a Dusan. Se non c’è spazio per un ritorno è perché chiede ancora la “luna” oppure perché non è più gradito allo spogliatoio. Per me sarebbe un grande SI.”

La maggioranza dei bianconeri non accetta l’idea: “Spero con tutto il cuore di no, è ora di cambiar rotta, cosa che la Juve (con moltissima fatica…) sta cercando di fare. Riprendere CR7, con tutto il rispetto per lui, sarebbe un ennesimo rimpasto di idee, la conferma che quel progetto tanto sbandierato, in realtà non ci sia” e ancora: “Fosse per me, anche no, dopo che è andato via in quel modo. Speriamo in Depay, Paredes…..e a me piace sognare….Zaniolo” e poi: “Cristiano con noi ha chiuso. Doveva pensarci prima e non fare il pazzo per andarsene” e infine: “E’ stato fantastico vederlo con la maglia della Juventus ma riprenderlo sarebbe un brutto segnale per la squadra. Con pazienza che giochino i giovani prendendosi le responsabilità che si meritano”.

