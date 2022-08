16-08-2022 13:25

Ha quasi assunto le sembianze di un corpo estraneo al Manchester United Cristiano Ronaldo, giocatore il cui futuro viene da un numero sempre maggiore di fonti come lontano dall’Inghilterra.

Ronaldo lontano dai compagni dello United

Nelle ultime ore, infatti, sono stati riportati dai media britannici una serie di indizi piuttosto inequivocabili circa la posizione attuale del portoghese all’interno dei Red Devils.

Il primo riguarda il giorno dopo il sonoro k.o. rimediato in Premier League contro il Brentford quando Ronaldo avrebbe pranzato da solo distante dal resto della squadra.

Ronaldo via dallo United, la posizione di Ten Hag

A ulteriore conferma di come il lusitano viva ormai da separato in casa e di come nel suo futuro difficilmente ci saranno ancora i colori dello United, è arrivata di recente l’indiscrezione del Times.

Secondo quest’ultimo, dopo le resistenze iniziali, a Manchester il tecnico Ten Hag avrebbe cambiato idea e, in virtù della situazione attuale, si sarebbe convinto a dare il via libera per lasciar partire l’ex Juventus.

Ronaldo, poche soluzioni per salutare lo United

Il problema per Ronaldo è che, nonostante i tentativi di Mendes fatti con diverse big europee, nessuno vuole accollarsi il fuoriclasse portoghese. Inter, Milan e Real ad esempio hanno tutte detto “no” alla possibilità d’ingaggiare l’attaccante al quale ora non resta che attendere speranzoso che qualcuno si faccia avanti.

La risoluzione consensuale infatti, come spiegato dal Corriere dello Sport, non è una via percorribile né per lo United né per lo stesso giocatore visto che, stando alla normativa vigente, se a forzare la mano fosse la società a questa sarebbe negata la possibilità di far mercato per due finestre consecutive, mentre se fosse il giocatore a insistere questo sarebbe costretto a star fermo per 4 mesi, uno scenario non praticabile per un Ronaldo intenzionato a giocare il Mondiale in Qatar.

Il futuro quindi è nebuloso e la possibilità che il portoghese possa trascorrere una stagione da separato in casa sta prendendo corpo ogni giorno che passa.

