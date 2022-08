Qatar accontentato: anticipato di un giorno l'inizio dei Mondiali

11-08-2022 23:08

Cambio di programma ai Mondiali di Qatar 2022 in programma a novembre e dicembre. Il Comitato di presidenza della FIFA ha accolto all’unanimità, anche con il contributo dei presidenti interessati (Alejandro Dominguez per il Conmebol, di cui fa parte l’Ecuador, e Aleksander Ceferin per l’UEFA, in rappresentanza dell’Olanda), la richiesta degli organizzatori di anticipare di un giorno l’inizio del torneo, sostituendo la partita inaugurale.

Il fischio d’inizio non verrà dato il 21 novembre, con il match fra Senegal e Olanda, bensì il 20, con la partita fra i padroni di casa del Qatar contro l’Ecuador. Verrà anticipata anche la cerimonia d’apertura dei Mondiali. Il cambiamento garantisce la continuità di una lunga tradizione che prevede l’apertura del torneo da parte della Nazionale del Paese ospitante o di quella che detiene il trofeo (in questo caso la Francia).

I possessori dei biglietti – fa sapere la FIFA – saranno debitamente informati via e-mail che le relative partite sono state riprogrammate e i loro tagliandi restano validi, indipendentemente dalla nuova data e ora del match. Inoltre, la Fifa cercherà di “affrontare eventuali problemi derivanti da questo cambiamento e lo farà caso per caso”.