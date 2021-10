Napoli, Osimhen: "Il gol più importante della mia carriera"

17-10-2021 20:25

Grande gioia per l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, che ha segnato il gol vittoria nella partita vinta per 1-0 contro il Torino. Solo Karim Benzema (sette) e Erling Haaland (sei) hanno segnato più reti di Victor Osimhen (cinque) tra settembre e ottobre 2021 nei maggiori cinque campionati europei.

Queste le parole del giovane attaccante, davvero felice per questo inizio di stagione:

“È fantastico, l’atmosfera allo stadio è stata fantastica. Era importante vincere per tutti, meritavamo di vincere anche per le statistiche che stiamo tenendo. Gol? Ho visto che la palla stava arrivando e doveva anticipare tutti. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così e senza fermarci. Importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso a causa degli avversari, la partita si stava facendo nervosa e la comunicazione nella squadra è importante. Gol più importante della carriera? Sì, era importantissimo vincere per i tifosi che sono tornati sugli spalti”.

OMNISPORT