Napoli-Parma, D'Aversa: "Mercato? A volte non sono ascoltato"

Al termine del match perso 2-0 contro il Napoli, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky: “Credo che abbiamo tenuto testa alla squadra che tira più in porta, pensavamo di recuperare la partita nella ripresa, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Essere soddisfatti quando si perde non fa parte di questo sport. Non ho ancora notizie ufficiali riguardo il mercato ma è necessario intervenire per centrare il nostro obiettivo. Dopo il mercato vedrò chi ho a disposizione e creerò un gruppo capace di centrare l’obiettivo”.

D’Aversa è contento della scelta presa: “I motivi per cui sono tornato qui sono due. Uno è emotivo, mi sento a casa qui a Parma, l’altro è tecnico. Prima di accettare avevo chiesto delle garanzie sul mercato e abbiamo parlato di giocatori pronti. Non si è penultimi per caso e non restiamo all’asciutto per caso. Il campionato italiano è complicato, ma la società lo sa, ma a volte le parole del tecnico non sono ascoltate”.

OMNISPORT | 31-01-2021 21:13