Napoli, per i tifosi la stella del futuro è in casa: "Merita fiducia"

18-03-2022 13:05

Con la partenza di Lorenzo Insigne, il Napoli nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi senza giocatori partenopei in squadra. A meno che la società di Aurelio De Laurentiis non scelga di inserire in maniera stabile nell’organico della prima squadra uno degli elementi del settore giovanile spediti in prestito nelle ultime stagioni.

Gaetano brilla in serie B

Tra loro, quello più pronto pare essere Gianluca Gaetano, il 22enne ex attaccante della Primavera poi trasformatosi in centrocampista, sensibilmente migliorato nella scorsa stagione e in quella attuale, vissute da protagonista alla Cremonese, in serie B.

Nel campionato in corso, in particolare, Gaetano sembra aver fatto il salto di qualità, almeno per il livello del campionato cadetto: schierato da trequartista o da interno di centrocampo, Gaetano è diventato un punto di riferimento per la formazione lombarda. Con 4 gol (alcuni dei quali assolutamente spettacolari sul piano tecnico) e 4 assist, l’ultimo dei quali mercoledì nella vittoria per 2-1 sul Pordenone, il giocatore partenopeo sta contribuendo ad alimentare le ambizioni della Cremonese, attualmente al vertice della classifica della serie B.

I tifosi vogliono il baby-talento in azzurro

Gaetano è ancora giovane, costa zero, ha grandi margini di miglioramento ed è napoletano: secondo i tifosi, dunque, sarebbe perfetto per raccogliere l’eredità di Insigne. “Perché non dare spazio ai giovani? Gaetano lo merita”, scrive su Facebook Francesco.

Joe è sicuro che nel prossimo campionato Gaetano vestirà la maglia del Napoli in serie A: “E ci mancherebbe… Talento purissimo che avrà un futuro luminoso, considerate le grandi qualità tecniche, a patto però, che riesca ad abbinare umiltà ed abnegazione”. Vincenzo concorda, anche per ragioni regolamentari: “Lo riporteranno sicuramente a Napoli… la squadra dovrà avere per regolamento qualcuno che viene dal settore giovanile, visto anche la partenza di Insigne”.

I dubbi di alcuni fan partenopei

“Mi è sempre piaciuto questo ragazzo”, aggiunge Maria. Francesco, invece, ha qualche dubbio: “Mercoledì bell’assist, però in serie B dovrebbe dominare. Se vuole fare il salto di qualità di vuole intensità e costanza di rendimento”. Per Harry, invece, è ancora troppo presto: “Se la Cremonese va in A deve restare li un anno per giocare sempre, se no qui fa la muffa”.

