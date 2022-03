Napoli, deciso il futuro di Anguissa e Juan Jesus

16-03-2022 19:53

Il Napoli, oltre a concentrarsi anima e corpo sul sogno Scudetto, pensa anche al fronte mercato interno, dove sembra deciso il futuro di due importanti componenti della rosa. È l’emittente Radio Kiss Kiss Napoli che prova a fare luce sulle situazioni contrattuali di Zambo Anguissa e Juan Jesus.

Il primo, arrivato in prestito dal Fulham in estate, si è guadagnato in breve tempo l’approvazione di tutti e sarà riscattato. Per quanto riguarda il brasiliano, invece, rinnoverà di un anno il proprio accordo coi partenopei, che al momento scade in estate.

OMNISPORT