Napoli, per Ounahi le insidie Marsiglia e Leicester

04-01-2023 10:54

Il Napoli continua a studiare l’offerta per Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers reduce da un grande Mondiale con il Marocco. Cristiano Giuntoli è pronto a offrire 20 milioni di euro per prendere il giocatore e gli azzurri sarebbero disposti a lasciare il marocchino fino a giugno in prestito all’Angers. Nel frattempo, però, bisognerà fare attenzione a due squadre che sono pronte a rilanciare: i francesi dell’Olympique Marsiglia e gli inglesi del Leicester. Il Napoli, però, è partito con buon anticipo e potrebbe avere quindi la precedenza sull’acquisto.