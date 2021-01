Napoli: Petagna in dubbio per la Supercoppa

Si avvicina velocemtne mercoledi sera quando alle ore 21.00 Juventus e Napoli scenderanno in campo per giocare la finale di Supercoppa. Dopo il tennistico 6-0 rifilato ieri alla Fiorentina, Gattuso non può tirare nessun sospiro di sollievo visto l’ennesimo infortunio con cui dovrà fare i conti nelle prossime ore.

Si tratta infatti del polpaccio sinistro di Petagna. Già nelle scorse settimane l’attaccante aveva avuto pronblemi nella stessa parte, ieri purtroppo, un colpo ha peggiorato nuovamente le cose.

Oggi il Napoli si è ritrovato per il consueto allenamento di scarico e per preparare la sfida di mercoledi: per l’attaccante soltanto terapie e qualche esercizio di scarico in palestra. Se non dovesse recuperare, Petagna si aggiungerebbe a Osimhen nella lista dei non convocati. Un probelma non da poco per gattuso che in attacco si ritroverebbe cosrtetto a far giocare titolare Llorente con Mertens non ancora al 100%.

Nelle prossime ore si saprà con certezza se Petagna farà parte della squadra anti Juve per mercoledi: ad oggi le sensazioni sono più negative che positive.

OMNISPORT | 18-01-2021 16:38