Napoli primo anche in Europa League: Legia rimontato di rigore

04-11-2021 20:40

Il Napoli in Europa League rimonta lo svantaggio contro il Legia Varsavia e con questi tre punti si porta al primo posto del girone, aspettando il match tra Leicester e Spartak Mosca. I partenopei si impongono 4-1: in gol Zielinski, Mertens, Lozano e Ounas.

Europa League, primo tempo Legia-Napoli

La partita si sblocca subito dopo appena 10′: Emreli porta in vantaggio il Legia Varsavia, servito benissimo da Mladenovic che sulla sinistra si libera di Anguissa e mette in mezzo una palla perfetta. Reagisce immediatamente il Napoli, ma la traversa ferma Zielinski. I partenopei sono scatenati e nel giro di altri due minuti hanno una doppia occasione. Prima Anguissa, su sviluppo di calcio d’angolo, non riesce a dare forza al pallone da buona posizione. Successivamente Lozano, servito da Koulibaly, manca la porta da pochi metri. Ci prova anche Elmas al 25′ ma Mistza si fa trovare pronto sul primo palo. I padroni di casa si riorganizzano dopo 10′ di assedio e non concedono nulla agli azzurri fino alla fine del primo tempo.

Europa League, secondo tempo: rimonta Napoli con due rigori

La ripresa offre dai primi minuti grande spettacolo. Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, Yuri Ribeiro colpisce la traversa dal limite dell’area e sulla ribattuta non riesce a centrare la porta. Al 50′ il meritato pareggio: Zielinski guadagna un calcio di rigore e dal dischetto non sbaglia firmando l’1-1. Il Napoli preme e gestisce la palla, i polacchi provano a rendersi pericolosi in contropiede.

Al 74′ la partita cambia ancora. Altro rigore per il Napoli, questa volta una rovesciata scomposta di Josué che colpisce Politano. Dal dischetto si presenta Mertens che con uno scavetto batte l’estremo difensore del Legia Varsavia. Dopo 3′, i partenopei chiudono la gara: verticalizzazione per Petagna che davanti alla porta è generosissimo a servire Lozano che tutto solo non può sbagliare. Il messicano 2′ dopo non ricambia il favore ma il tiro sul secondo palo davanti a Mistza è impreciso. Al 90′ c’è gioia anche per Ounas, che di destro al volo firma la rete del 4-1 definitivo.

