Napoli: proposto Ronaldo per l'attacco

28-07-2022 10:21

Una nuova clamorosa indiscrezione di mercato sponda Napoli arriva direttamente dalla Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo a diverse squadre, tra cui il Napoli. Il portoghese, come è noto, è alla ricerca di un nuovo club che gli consenta di disputare la prossima Champions. I Red Devils avrebbero aperto alla cessione in prestito, ma il nodo più grosso è aperto all’ingaggio di almeno 8 milioni, ma fuori portata per i campani. La suggestione rimane, ma i margini di lavoro restano comunque molto ristretti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE