Napoli, quindici nomi per la panchina: i tifosi hanno scelto

La lista di possibili nuovi allenatori del Napoli è sempre più nutrita. Non passa giorno o quasi senza che spunti un altro nome e che il lotto dei pretendenti si faccia sempre più corposo. Se si eccettua Gattuso, che sembra destinato al divorzio a fine stagione a prescindere dall’esito della volata Champions (ma qualcuno non esclude che in realtà possa essere confermato in extremis), sono addirittura quindici i possibili candidati.

Napoli, il listone per la panchina

A fare il punto della situazione ci pensa il giornalista-tifoso Carlo Alvino con un post vagamente goliardico sul suo profilo Twitter. Una sorta di riepilogo della situazione per i più distratti, con tutti i nomi in ballo. Eccolo: “In principio fu Gattuso poi… Benitez, Sarri, Mazzarri, Spalletti, Juric, Italiano, Gattuso, Galtier, Simone e Filippo Inzaghi, Allegri, De Zerbi, Fonseca , Gotti e Dionisi. Credo che tra poco arrivi l’ambulanza”.

Allenatore Napoli, l’ultimo arrivato

L’ultimo nome è anche il più fresco. È stata la redazione sportiva di Mediaset a lanciare la candidatura di Alessio Dionisi, giovane tecnico dell’Empoli che si ispira alle idee e ai metodi del ‘primo Sarri’, quello che giocava con un trequartista puro alle spalle delle due punte. Dionisi che in stagione ha affrontato il Napoli in Coppa Italia, negli ottavi di finale, sfiorando la clamorosa impresa allo stadio Maradona (sofferto 3-2 per gli azzurri di Gattuso).

Tecnico Napoli, la scelta dei tifosi

Ma i tifosi del Napoli cosa ne pensano? Davvero credono che De Laurentiis trascorra ogni giorno a contattare e a incontrare allenatori? “Guardate che non l’ha scritto ancora nessuno, ma il prossimo allenatore del Napoli sarò io”, scherza un supporter partenopeo. “La lista però è incompleta: ci manca Cosmi“, ironizza un altro. “Di questo passo ci vorrà una panchina a due piani…Bisogna solo decidere se con o senza ascensore”, è un altro commento disincantato. Ma chi sarebbe il preferito del listone? “Io farei carte false per riportare a Napoli Sarri“, è l’ammissione di un supporter. “Io invece voglio Allegri“, è il sogno proibito di un altro.

SPORTEVAI | 01-04-2021 09:16