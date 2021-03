Marek Hamsik è sicuro: "Gattuso resterà al Napoli"

Fresco di firma con il Göteborg, dopo l’esperienza in Cina, Marek Hamsik ha concesso un’intervista a ‘Canale 21’ per commentare la stagione del Napoli.

A due anni dall’addio, ‘Marekiaro’, fresco di aggancio da Dries Mertens a quota 100 gol in Serie A con la maglia azzurra, ha sempre nel cuore il club che lo ha reso grande e si è detto ottimista per il finale della stagione: “Napoli mi manca molto. Faccio il tifo per la squadra e sono convinto che riuscirà ad arrivare in Champions League”.

Il centrocampista slovacco si è anche sbilanciato sul futuro di Rino Gattuso: “Penso sia un bravissimo allenatore, i miei ex compagni parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e credo che Gattuso resterà per giocarsi la Champions”.



OMNISPORT | 27-03-2021 16:15