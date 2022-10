Napoli, Raspadori: "Contenti del rientro di Osimhen"

11-10-2022 18:27

Il Napoli è primo in campionato e nel girone di Champions League. In coppa nove punti su nove e ora c’è di nuovo l’Ajax, questa volta al Maradona. Grande protagonista di questo inizio di stagione Giacomo Raspadori, che ai microfoni di Sky ha parlato degli olandesi: “Dovremo cercare lo stesso approccio di Amsterdam. Sarà una partita intensa come lo è stata anche là. Vogliamo fare una partita propositiva”.

L’attaccante ha poi parlato di Victor Osimhen, di nuovo a disposizione: “Siamo molto contenti del suo rientro. Ci sono molte partite e non mancano le occasioni per scendere in campo. Essere in tanti ci porta ad alzare il nostro livello”. Quindi, ha dichiarato l’obiettivo della sua squadra: “Vogliamo dimostrare che affrontiamo ogni sfida allo stesso modo. Lavoriamo per dare continuità ai risultati come stiamo facendo“.