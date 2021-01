Napoli, Ravezzani: Ormai sono in stato confusionale, caos social

Il Napoli in stato confusionale. Ma non è un problema di campo. L’accusa arriva da Fabio Ravezzani, giornalista di TeleLombardia, dopo il comunicato del club in merito alla SuperCoppa italiana. La società del presidente De Laurentiis, in un primo momento, aveva chiesto il rinvio della gara per poterla disputare in primavera magari con la presenza di pubblico. Una richiesta che è stata immediatamente respinta.

Il comunicato del club

Il Napoli ha comunicato oggi che parteciperà al match così come in programma e sul sito ufficiale si legge: “La SSCN parteciperà alla SuperCoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il presidente aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato o in una data eventualmente disponibile in primavera per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. La richiesta non è stata accettata e sarà presente mercoledì a Reggio Emilia”.

L’attacco del giornalista

Ravezzani si lancia all’attacco della società partenopea e del preside Aurelio De Laurentiis in particolare: “La spiegazione data dal Napoli alla sua inopinata richiesta di rinviare la Supercoppa è solo l’ennesima dimostrazione dello stato confusionale in cui versa una parte del club (purtroppo quella dirigenziale) e chiarisce le ragioni della mancata trasferta a Torino in campionato”.

La reazione dei social

Le parole del giornalista di TeleLombardia scatenano un immediata protesta nel mondo dei social, in molti sposano la sua posizione a cominciare da Eva: “Io trovo il comportamento del Napoli vergognoso. Specialmente nel mondo reale”. Mentre c’è chi fa un po’ di ironia: “Il Napoli non vuole affrontare una Juve in emergenza e che 3 giorni prima ha giocato contro l’Inter. Vuole una gara ad armi pari e non vuole vantaggi”.

E c’è chi apre anche a soluzioni più drastiche come Rodolfo: “Fossi in Agnelli farei giocare l’Under23 o la primavera. Non vengono a Torino in campionato, non vogliono giocare la SuperCoppa, qualche anno fa non si presentano alla premiazione e rinviano un Napoli-Juve per troppo sole. Società imbarazzante”.

SPORTEVAI | 13-01-2021 10:53