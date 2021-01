Tifosi Juve hanno scelto l'attaccante, il retroscena

Le buone notizie dall’infermeria, che hanno parzialmente rassicurato sulle condizioni di Dybala (la Joya non si è rotto il legamento e potrebbe tornare tra massimo 20 giorni) non hanno cambiato l’orientamento sul mercato della Juventus, decisa a gennaio a dare un altro attaccante a Pirlo. Tre sono pochi per tutti gli obiettivi stagionali e si è visto come sia facile (infortuni, covid, espulsioni) passare dall’abbondanza all’emergenza. Paratici da tempo sta sondando il terreno e dopo il gran rifiuto di Quagliarella la scelta sembra essere orientata su uno tra Milik e Scamacca.

Paratici a un bivio sul mercato

Il polacco arriverebbe solo se De Laurentiis abbassasse il prezzo del cartellino (chiede 15 milioni) e si accontentasse di 6-7 milioni di euro (altrimenti potrebbe venire gratis a giugno), mentre per Scamacca si registra la presa di posizione dell’ad del Sassuolo (il club che ne detiene il cartellino) che dopo le parole dette prima dello scontro diretto con la Juve è tornato sul tema, escludendo un prestito.

I tifosi della Juve votano Scamacca

Per i tifosi della Juve però è quasi un plebiscito: la maggioranza vuole Scamacca a gennaio ma non solo per ragioni tecniche. Molti sottolineano che non vanno dati soldi a De Laurentiis, con cui c’è sempre una fortissima rivalità.

Fioccano le reazioni sui social: “Scamacca a titolo definitivo subito, ci serve!” o anche: “Prendere Scamacca vuol dire rinunciare a Milik. Per il polacco non paghi il cartellino, ma costerà 10 lordi di stipendio e devi prendere un’altra punta alla Pellè per questi 6 mesi. Scamacca arriva subito, guadagnerà molto meno e il cartellino può essere pagato anche con giocatori” oppure: “Mai dare soldi ad Adl”.

Il web è un fiume in piena: “Non diamo soldi a De Laurentiis” o anche: “tra Milik e Scamacca non avrei dubbi nemmeno se il polacco arrivasse gratis.” e ancora: “Milik a me preoccupa assai sinceramente, sopratutto dopo le ultime notizie dalla Polonia. Poi a 5M netti questo non va più via in caso volessimo venderlo. Scamacca a 20M secondo me non ci perdi mai come investimento e per caratteristiche può esserci utile” e infine: “Sì a Scamacca perché: Più giovane; Fisico integro; Minori costi ingaggio e cartellino; Possibilità crescita; Investimento x futuro. No a Milik perché: Più vecchio; Fisico a rischio; Costi elevati cartellino, e ingaggio; Soldi a ADL; No progetto futuro e crescita….”.

SPORTEVAI | 12-01-2021 12:26