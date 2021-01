Mercato Juventus: Pirlo avrà la quarta punta, affare in chiusura

L’opzione Scamacca prende sempre più corpo in casa Juventus. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, Andrea Pirlo potrebbe avere la sua quarta punta già all’inizio della prossima settimana. I continui problemi fisici di Paulo Dybala hanno spinto la dirigenza bianconera a imprimere un’accelerazione importante per l’attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo, che rinforzerà il reparto offensivo a disposizione del Maestro

Lunedì Fabio Paratici ha trovato un’intesa comune con i dirigenti del Sassuolo. Si parla di un possibile prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che ammontebbe intorno ai 22-25 milioni di euro. Il giocatore, già cercato in passato dalla Vecchia Signora, avrebbe già dato il via libera, consapevole che avrà meno spazio a Torino.

Prima di chiudere il colpo, la Juventus aspetta novità sul fronte Milik, in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno. Con il polacco è già stato trovato da tempo un accordo sul contratto, ma la richiesta di Aurelio De Laurentiis, 15 milioni di euro, è giudicata eccessiva dal club bianconero che potrebbe aspettare giugno per prelevare il giocatore.

Il nome alternativo nel mirino della Juventus è quello dell’altra punta in esubero dal Napoli, Fernando Llorente, in scadenza di contratto. Ma negli ultimi giorni, considerati i continui problemi di Osimhen, i partenopei si sarebbero decisi a trattenere il giocatore.

OMNISPORT | 12-01-2021 09:00