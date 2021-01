Mercato Juventus: Andrea Pirlo parla della quarta punta

Andrea Pirlo ha parlato anche di calciomercato nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo: “L’innesto di un attaccante? Sul mercato non dico niente: non abbiamo un problema attaccante. Valuteremo solo opportunità. Le condizioni di Morata? Si è allenato a parte, ma ha fatto poco. Valutiamo domattina se può venire in panchina”.

L’allenatore della Juventus guarda oltre la partita contro il Milan :”Mi aspetto una gara difficile con il Sassuolo. Troviamo una squadra ottima, che gioca insieme da qualche anno. Hanno un bravo allenatore e noi dovremo stare attenti in fase di non possesso: loro hanno una buona capacità a uscire sulla pressione avversaria”.

“La squadra da battere è chi si trova in vetta. Noi vinciamo da nove anni ed è chiaro che c’è pressione su di noi, ma il Milan è la squadra da battere ora. Vincere con loro è stato importante, ma se non vinciamo domani non è servito a niente”.

De Ligt positivo, al suo posto c’è Demiral: “Demiral ha giocato qualche partita in più e si può considerare più pronto di Chiellini: potrebbe giocare lui domani. Giorgio però è a nostra disposizione e ci darà una mano. Dobbiamo essere bravi a migliorare nella forza mentale. Tante volte quando facciamo gol abbiamo dei minuti di distrazione, con la testa tra le nuvole: lì serve più concentrazione perché serve dare continuità”.

