Napoli riabbraccia Koulibaly dopo la Coppa d'Africa: "Sono tornato, non vado via"

A Capodichino, Kalidou Koulibaly si è trovato davanti un pezzo di Senegal. Il difensore azzurro è tornato in città dopo il trionfo in Coppa d’Africa, salutato dai propri connazionali.

Un incrocio romantico, che ha portato il numero 26 a giurare amore nei confronti di Napoli.

“Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli, sono tranquillo”.