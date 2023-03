Napoli, ripresa degli allenamenti senza i nazionali: si comincia a pensare al Milan

Dopo il roboante successo esterno per 4-0 sul Torino e tre giorni di riposo, si ritorna a correre (a ranghi ridotti) sui campi di Castel Volturno

23-03-2023 16:23

Dopo il successo a Torino 4-0 contro i granata di Ivan Juric, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle varie nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio “Diego Armando Maradona” (peraltro teatro di Italia-Inghilterra di questa sera, giovedì 23 marzo) alle 20.45 per la ventottesima giornata di Serie A.

Il gruppo, integrato giocoforza da elementi del settore giovanile, si è allenato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente, esercizi di potenza aerobica e lavoro finalizzato al possesso palla.