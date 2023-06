Napoli, salta anche la pista Italiano: De Laurentiis continua il casting per l’allenatore

Fumata bianca nell’incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza della Fiorentina: il tecnico rimarrà ancora alla guida della squadra viola. De Laurentiis incontra Rudy Garcia e continua la sua ricerca

09-06-2023 15:31

Una lista di 40 nomi. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha spiegato così il processo di selezioni dell’allenatore del Napoli che prenderà il posto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Ma tra questi nomi non ci può essere quello di Vincenzo Italiano.

Allenatore Napoli: Italiano resta alla Fiorentina

La ricerca dell’allenatore che prenderà il posto di Luciano Spalletti deve continuare per il Napoli che deve cancellare dalla lista dei potenziali candidati il nome di Vincenzo Italiano. Si era parlato a lungo del tecnico della Fiorentina come un possibile successo di Spalletti e la giornata di oggi era fondamentale per capire i possibili scenari. Vincenzo Italiano ha infatti avuto un incontro con la Fiorentina e stando a quanto riportato da La Repubblica sarebbe arrivata la fumata bianca con l’allenatore e il club viola che avrebbero deciso di continuare la loro avventura insieme.

Napoli: De Laurentiis a cena con Rudi Garcia

Il casting per ili nome del nuovo allenatore in casa Napoli continua. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe ospitato a cena nella sua casa romana l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. L’allenatore francese che ha lasciato la panchina dell’Al-Nassr dopo aver allenato anche Cristiano Ronaldo, sembra rientrare nell’identikit tracciato dal numero uno del Napoli che vuole un tecnico capace di raccogliere l’eredità tecnica di Spalletti e riproporre il modulo (4-3-3) che ha portato la squadra al successo in questa stagione. Secondo alcuni addetti ai lavori, l’incontro con Garcia sarebbe stato solo conoscitivo ed il tecnico al momento non sembra il favorito per la panchina.

De Laurentiis continua il toto-allenatore: chi sarà l’erede di Spalletti

Non è una scelta facile quella che spetta al presidente Aurelio De Laurentiis. Il lavoro fatto da Luciano Spalletti nei suoi due anni a Napoli è sotto gli occhi di tutti e la decisione di prendersi un anno sabbatico sembra aver sorpreso anche la società. Il patron De Laurentiis ha sostenuto di non voler prendere la decisione con leggerezza. E nel corso degli ultimi giorni sono emersi tantissimi nomi per il ruolo di successore del toscano a cominciare dal francese Christophe Galtier che lascerà la panchina del Paris Saint Germain, dopo una sola stagione. Nelle ultime ore si sono fatte strade anche le candidature di un altro ex allenatore giallorosso come Paulo Fonseca, oltre che quella decisamente meno probabile di Zinedine Zidane.