Napoli: salta Azzedine Ounahi

Troppa la concorrenza della Premier League

28-01-2023 10:32

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che aveva scoperto da tempo il talento del classe 2000 dell’Angers Azzedine Ounahi, deve scontrarsi con una concorrenza importante prima dalla Premier League e poi dal mercato interno francese. Non a caso l’Angers è vicino ad un accordo col Marsiglia (che nei giorni scorsi non è riuscito a definire l’arrivo di Ilic, finito al Torino), come riporta tutta la stampa francese. Il progetto del Napoli sarebbe stato di acquisirlo a gennaio e lasciarlo in prestito in Francia sino a giugno. Tuttavia, ora la formazione azzurra virerà su altri obiettivi in vista della prossima stagione