"Napoli, scelto il rimpiazzo di Allan". Ma non piace ai tifosi

L’Everton sembra in pole position per Allan, centrocampista a cui il Napoli potrebbe rinunciare se il club inglese arrivasse a soddisfare la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis e del d.s. Cristiano Giuntoli. I Toffees sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il brasiliano, mentre la richiesta iniziale di ADL è di 50 milioni: un accordo a metà strada è possibile, magari con bonus legati al rendimento del giocatore.

Via Allan, il Napoli ha scelto Wendel come sostituto

Intanto, il Napoli si muove per trovare il sostituto di Allan: senza il brasiliano Rino Gattuso si ritroverebbe con una mediana priva di una mezz’ala incontrista e senza un giocatore di buon livello nei recuperi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato il “nuovo Allan” nel connazionale Marcus Wendel, 22enne centrocampista dello Sporting Lisbona. Cresciuto nella Fluminense, Wendel è sbarcato in Portogallo nella stagione 2017/18, per poi diventare titolare dello Sporting l’anno successivo: ad oggi vanta 44 presenze e 3 gol nella Liga portoghese e 9 presenze in Europa League.

Impiegato anche come regista e addirittura trequartista in qualche occasione, Wendel ha una struttura fisica diversa da Allan – è più alto e filiforme -, è probabilmente meno incisivo nei recuperi rispetto al napoletano, ma vanta una tecnica migliore.

Il Napoli lo ritiene perfetto per integrare la sua mediana di qualità, anche perché la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro, una cifra abbordabile, soprattutto se Allan verrà venduto all’Everton per una somma quattro volte superiore.

Il brasiliano dello Sporting non convince i tifosi partenopei

I tifosi del Napoli, però, si mostrano scettici a proposito di Wendel. “Più tecnico rispetto ad Allan, ma meno dinamico e incontrista – scrive un tifoso su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli – Meglio lui o Nandez del Cagliari? Due buoni ma un po’ diversi tra loro”. “Ma questo è Allan coi baffi”, scrive Nicola, ironizzando su una certa somiglianza tra Wendel e il giocatore azzurro.

Aiden, invece, si dice scettico circa la possibilità di guadagnare parecchio dalla cessione di Allan: “Comunque nessun club ci darà più 50 milioni di euro per lui, si è svalutato parecchio (già ieri si parlava di 30 milioni dall’Everton). Basti pensare che un 9 come Icardi è stato ceduto a 50”. “Speriamo solo che Wendel non sia la brutta copia”, ribatte Giuseppe.

SPORTEVAI | 03-06-2020 10:45