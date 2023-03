Napoli, seduta prima della pausa: lavoro individuale per Demme e Raspadori

Gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento prima di fermarsi fino a martedì. Il campionato propone il 2 aprile la sfida al Milan

25-03-2023 12:34

Ultimo allenamento del Napoli oggi a Castel Volturno prima della pausa. Si riprenderà infatti martedì, dunque gli azzurri che non sono impegnati con le rispettive Nazionali avranno due giorni di riposo a disposizione. Da martedì si preparerà il ritorno in campo, previsto per il 2 aprile alle 20:45 contro il Milan allo stadio Maradona.

Per l’allenamento odierno al gruppo sono stati aggiunti alcuni elementi del settore giovanile. Si è partiti con una fase di attivazione, poi lavoro di resistenza alla velocità e conclusioni in porta. Finale con partitella a campo ridotto. Demme e Raspadori hanno svolto allenamento individuale in campo.