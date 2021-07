Napoli, sfuma Vaclik: il portiere firma per l'Olympiakos

Le prime settimane del calciomercato estivo hanno riservato il solito mucchio selvaggio di trattative. Alcune sono andate a buon fine, mentre altre che sembravano sul punto di chiudersi positivamente hanno invece avuto la fumata nera come esito finale. Fa parte di questa seconda categoria quella tra il Napoli e il portiere ceco Tomas Vaclik.

Dopo un Europeo con i fiocchi giocato con la sua Nazionale, il club partenopeo aveva individuato in Vaclik l’alternativa giusta a Meret tra i pali. Sembrava tutto pronto per l’annuncio, ma alla fine l’ex portiere del Siviglia ha firmato per l’Olympiakos.

Un colpo a sorpresa da parte del club greco, annunciato attraverso i propri canali social:

Una beffa dunque per il Napoli che, con Ospina nella lista dei partenti e con Meret promosso definitivamente titolare, deve ora trovare un altro portiere con cui completare il suo roster in vista della prossima stagione.

OMNISPORT | 13-07-2021 16:35