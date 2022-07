Napoli, si pensa a Navas

03-07-2022 16:56

Il Napoli è in cerca di un portiere e, secondo quanto riportato da La Repubblica, gli azzurri starebbero valutando seriamente l’acquisto di Keylor Navas per la porta della squadra di Spalletti.

Navas, che milita al Psg e che nell’ultima stagione si è alternato con Donnarumma in porta, verrebbe per giocare da titolare e a quel punto si rimetterebbe in gioco il rinnovo di Meret, previsto fino al 2027.

