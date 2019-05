Napoli sorride per la Champions, ecco chi può incontrare

Arriva dalla Liga spagnola una buona notizia per il Napoli. Con il Siviglia in Europa League e il Valencia qualificato per la Champions, è arrivata anche la certezza: il club azzurro sarà in seconda fascia nel prossimo sorteggio di Champions, rientrando nelle prime 16 della seconda fascia al di là di come finiranno le finali europee (le vincenti andranno automaticamente in prima fascia). L’Arsenal, qualora battesse il Chelsea, approderebbe in Champions League nonostante il quinto posto in campionato. Il Tottenham, invece, impegnato nella finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp, in caso di vittoria balzerebbe in prima fascia.

LE QUALIFICATE – Alla fase a gironi si qualificano direttamente 26 squadre, cui si aggiungeranno le sei che supereranno le qualificazioni. Sono: la vincitrice della Champions League, la vincitrice della Europa League, le prime quattro classificate nei campionati di Spagna, Inghilterra, Germania e Italia, le prime due classificate nei campionati di Francia e Russia e le vincitrici del campionato in Portogallo, Ucraina, Belgio e Turchia. Tuttavia, dal momento che entrambe le finaliste di Champions League – Tottenham e Liverpool – si sono già assicurate un posto nella fase a gironi grazie ai rispettivi piazzamenti in campionato, il posto destinato alla vincitrice della Champions League della stagione precedente viene assegnato alla federazione nazionale che ricopre l’11esimo posto nel ranking (l’Austria).

LE RIVALI – In attesa che si definiscano la terza e la quarta fascia, dove comunque ci dovrebbero essere avversari più morbidi (l’eccezione fu proprio la scorsa stagione quando dall’Urna 3 il Napoli pescò nientemeno che il Liverpool finalista lo scorso anno e in questa stagione) ecco le squadre che potrebbero toccare agli azzurri dalla prima fascia. I campioni di Spagna (Barcellona), Inghilterra (Manchester City, a meno di clamorose squalifiche dall’Uefa per violazione del FpF), Germania (Bayern), Francia (Paris Saint-Germain) e Russia (Zenit?) più una tra Liverpool/Tottenham e una tra Chelsea/Arsenal. Non la Juventus, campione d’Italia che non può essere sorteggiata nei gironi con un’altra italiana.

SPORTEVAI | 19-05-2019 09:46