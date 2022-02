Napoli, Spalletti: "Ci dispiace molto"

24-02-2022 23:51

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dopo il ko degli azzurri contro il Barcellona: “Il raddoppio di De Jong ha reso tutto difficile, poi quando siamo rientrati in partita abbiamo subito anche il terzo gol ed è diventato ancora più complicato. C’è un grande dispiacere, stasera si era ricreato il clima Napoli: ci abbiamo messo tanta fatica per essere qui tutti insieme, questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, forse più del risultato”.

“Però abbiamo fatto anche delle cose fatte bene; non siamo mai riusciti a rimetterla in pari la partita da un punto di vista di normalità di scorrimento, perché ogni volta che si è fatto l’accenno e si è preso in mano qualcosa è arrivato il colpo da ko”.

OMNISPORT