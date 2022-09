Napoli, Spalletti: "Con il Liverpool dovremo essere all'altezza"

06-09-2022 15:08

Il Napoli torna a giocare una partita di Champions League e lo fa domani sera al Diego Armando Maradona che sarà teatro e palcoscenico di un match tutto da vivere, ovvero Napoli-Liverpool.

I campani hanno iniziato piuttosto bene il campionato: per adesso la squadra allenata da mister Spalletti è seconda a quota 11 punti a sole due lunghezze dall’Atalanta che guarda tutti dall’alto. Questa sera inizia un percorso importante che segna una stagione. La Champions League è il lUna Park del calcio come ha affermato il tecnico toscano e il Napoli vuole divertirsi il più a lungo possibile.

‘Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla”. E’ un Luciano Spalletti deciso e con le idee molto chiare, quello che presenta la partita di domani sera al Maradona con il Liverpool.

”Non dobbiamo pensare solo a difenderci – aggiunge – ricordiamoci invece della grande prova dimostrata a Roma contro la Lazio. Noi siamo andati li per vincere la gara in un campo non facile. Domani sera si torna in Champions – aggiunge il tecnico – dopo un po’ di tempo con squadre molto rappresentative. Siamo pronti a dare il massimo per fare una prestazione all’altezza e bisogna andare in campo non con l’idea di raccogliere complimenti ma per vincere la partita. La vittoria contro la Lazio ci deve servire come esempio: se entrassimo in campo con un atteggiamento diverso, daremmo un segnale sbagliato”.