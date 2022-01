Napoli, Spalletti e il rinnovo di Mertens: la scelta è del giocatore

27-01-2022 12:52

Il rinnovo di Mertens sta tenendo banco in casa Napoli. Sappiamo bene De Laurentiis non regala contratti, a maggior ragione agli Over-30. Dries ama Napoli e vorrebbe rimanere nel club, ma la trattativa per il rinnovo è ancora ferma. Questo dipende dagli stringenti paletti finanziari del club azzurro.

La Repubblica oggi analizza l’ottimo rapporto che si è instaurato tra Luciano Spalletti e il belga, molto complici anche fuori dal campo, il che si scontra con la mentalità aziendalista del tecnico. A Spalletti farebbe piacere, si legge, che un calciatore che ha così tanta viglia di restare nel club rinnovasse, ma dall’altra parte sostiene che il giocatore stesso si debba piegare al volere del club in fase di trattativa.

Sarà ancora lunga, ma se non altro questa è una base dalla quale partire.

