Napoli, Spalletti: "Osimhen sta bene qui. Per noi è il top"

Negli ultimi giorni di mercato il tormentone principale riguarda la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli con la partenza di Victor Osimhen. Del futuro dell’attaccante nigeriano ha parlato Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn, poco prima della sfida di campionato al Franchi contro la Fiorentina, che potrebbe regalare la vetta solitaria della classifica.

Questo il suo commento su Osimhen: “Ha risposto lui. Magari tramite il procuratore ha detto che vuol giocare in Champions League. Ha fatto vedere che sta bene in questo gruppo. Vuole bene ai suoi compagni di squadra. È un terminale top per qualsiasi team, fortissimo di testa, fortissimo in velocità e di fisico. Averlo a disposizione e con questa testa qui è il top”.

